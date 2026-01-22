Okan Buruk'tan Atletico Madrid Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Okan Buruk'tan Atletico Madrid Maçı Değerlendirmesi

22.01.2026 00:39
Buruk, 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Buruk, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir akşamı geride bıraktıklarını aktaran Buruk, "Seyircimiz, kendi sahamızda oynadığımız bu tür maçları bekliyor. Çok güzel atmosfer vardı. Taraftarımız, takımlahareket etti. Atağa beraber gidip, savunmaya beraber döndük. Karşımızda çok dinamik, atlet ve top ayaklarındayken hızlı oynayan, savunma arkası koşular yapan bir takım vardı. Her an pozisyona girebilecek bir takımdı. Erken gol yememiz bizi düşürdü ama golü bulduk. Topa daha çok sahip olduk. İkinci yarı dengeli başladık. Rakibimize daha az pozisyon verdik. Maçın son bölümü kendi kalemize çekildiğimiz yerler vardı. Bu da 1 puanın bizim için çok önemli olmasıydı. İlk 24'ü garantileyip, ilk 16'ya oynayabilmek için 1 puan da çok önemliydi. Maçın son dakikasında çok önemli bir pozisyon geldi. Bunu değerlendiremedik. Oyuncularımızın performansından ve mücadelesinden memnunum. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız da güçlü enerji ortaya koydu. Zor karşılaşmaydı ama beraberlik bizim için stratejik anlamda önemliydi. Bundan sonra önümüzde Manchester City deplasmanı var. İlk 16'ya girmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa maçlarında kritik anlarda kaçırdıkları pozisyonların hatırlatılması üzerine, "Futbolun içinde çok fazla bu pozisyonlar kaçar. Önemli olan pozisyonlara girmek. O andaki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, topa gelişiniz ve özgüveniniz önemli. Bunu sadece birkaç şeyle açıklayamazsınız. Dünyanın en iyi oyuncuları da bunu kaçırır. Bu pozisyonlara girmek daha önemli. Son dakikada Sara'nın şutunu kaleci kurtardı. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar." ifadelerini kullandı.

"Sörloth'un çıkmasına sevindik"

Buruk, maçın 61. dakikasında oyundan alınan eski Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un çıkmasına sevindiklerini dile getirdi.

Atletico Madrid gibi bir takımla karşılaşmanın hem kendisi hem de oyuncuları için önemli tecrübe olduğunu vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önemli, formda ve otomatikleşmiş bir teknik direktör takımıyla karşılaştık. İkinci yarı değişiklikler yaptılar. Sörloth, oyun içinde rakipleri korkutan bir oyuncu. Dip savunma yapan takımlar için çok tehlikeli olabiliyor. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da üst üste maç oynuyorlar, çok yoruluyorlar. Bunları düşünerek değişiklikler yaptılar. Devamında Griezmann ve Gonzalez gibi koşucu oyuncularla oynadılar. Bence doğru cevap verdik. Benim adıma da güzel tecrübeydi. Bu kadar hızlı ve fiziksel gücüyle oynayan bir takıma karşı mücadele etmek takımımız için de önemli tecrübe oldu. Bundan sonraki turda bu tür rakiplerle oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor"

Okan Buruk, müsabakada iyi bir performans sergileyen Mario Lemina hakkında şunları söyledi:

"Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor. Sizin saha içinde rakibe karşı koymak, top kazanmak için ihtiyacınız oluyor. Özellikle Sörloth'a çok fazla uzun top atıldı. Uzun toplar için Lemina'yı orada görevlendirdik. Oyun içinde topa sahip olmak önemliydi. Torreira ile bunu iyi yaptılar. Bu tür maçlarda konsantrasyon çok önemli. Bazen oyuncuları bu tür maçlara hazırlamanıza gerek kalmaz. Atletico Madrid, Liverpool'a karşı oynamak futbolcunun performansını yükseltebiliyor. Bunu tüm maçlarda görmemiz gerek. Oyuncularımızdan bu performansı bekliyoruz. Futbolcularımın top hem bizdeyken hem de rakipteyken zevk aldıklarını düşünüyorum. Bu iştahı gösterdiler. Burada bu taraftarın önünde oynamak da etkili. Bu tür maçlarda inanılmaz atmosfer oluyor. Bu rakipleri de çok etkiliyor."

Sağ bek oynayan Roland Sallai'nin performansını öven Buruk, "Çok önemli performans sergiliyor. Ben de çalışkanlığı, karakteri ve profesyonelliğinden çok mutluyum. Çok iyi niyetli ve takımı için her şeyini veriyor. Bu da bir takım için çok önemli." dedi.

"Maç performanslarının değişmesinden memnun değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, futbolcularının maçlara göre farklı performanslar sergilemesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Önem derecesi farklı maçlarda futbolcuların performansının da değiştiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şunları kaydettİ:

"Teknik adam olarak maç performanslarının değişmesinden memnun değilim. Fiziksel güç haftadan haftaya değişmiyor. Bu gücünüz ve direnciniz var. Buna 'maç seçmek' demeyelim. Bu güzel bir cümle değil ama maçı önemsemek, odaklanmak ve hazırlanmak farklı oluyor. Bugün, benim için sahadaki 11 ve kulübede güçlü oyuncular olması beni de psikolokij anlamda güçlendirdi. Bu oyuncular için de geçerli. Kadro derinliğinin artması oyuncuları çok etkiliyor. Osimhen'in dönmesi önemli. Kendisi bizim için çok önemli futbolcu. Osimhenli oyun ile Osimhensiz oyun çok farklı oluyor. Oyun içindeki baskılar, uzun toplar ve kovalanan ikinci toplar açısından farklı bir profil. Icardi'den skor anlamında çok fazla verim alıyoruz ama Osimhen'in istekli gelişi takıma olumlu yansıdı. Atletik anlamda gücümüzün olduğunu gösterdik. Türkiye Ligi'ndeki sertlik, topun oyunda kalma süresi İspanya ile bir değil. Onlar bize göre daha avantajlı. Çok daha yüksek tempoda maçlar oynuyorlar. Bu da onların dinamizmini yükseltiyor. Böyle takımlara karşı oyunu iyi yönetmemiz gerek. İlk yarı 5-10 dakika iyi yönetemedik. İkinci yarı rakibi karşılarken daha doğru işler yaptık. Bundan dolayı ilk yarı kadar yorulmadık. Oyunda daha güçlü kalmamızı sağladı. Yorulan Yunus'tan Sara'ya geçince hem top ayağımızdayken hem de baskılarda iyi işler yaptık. Rakibimizle 90 dakikada boyunca başa baş oynamak sevindirici. Liverpool ile de oynadık ama bunlar fiziksel açıdan daha güçlü."

"Ligde her maç final"

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.

Ligin 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacaklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra bir lig maçımız var. Rotasyon yapmamız gerekecek. Takımın durumuna bakacağız. Lig maçı da bizim için çok önemli. Bundan sonra oynayacağımız her lig maçı bir final. En kısa zamanda oyuncularımızı buna hazırlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Önümüzü görmek önemliydi"

Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmenin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi.

Türkiye'ye oyuncu getirmenin zor olduğundan bahseden Buruk, "Önümüzü görmek önemliydi. Aslında önümüzü görmeyi beklemedik. Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncular izliyoruz, oyuncular buluyoruz ama her oyuncuyu ocak transferinde buraya getirmek zor oluyor. İleriye dönük katkı sağlayabilecek genç oyuncular buluyoruz ama onların da ilk hedefleri Premier Lig'de oynamak oluyor. Elit oyuncular, Türkiye Ligi'ni kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir etken. Bu bize yardımcı olacak. Buna göre transferimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

