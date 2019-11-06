Son Dakika Haberleri: Okçulukta 4 Türk hakeme "uluslararası" unvan
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Okçulukta 4 Türk hakeme "uluslararası" unvan

7 saat önce

Okçulukta İpek Aslım, Hürcan Tarhan, Soner Yüceer, Muharrem Çakmak ve Serdar Özdemir, "uluslararası hakem" unvanı aldı.

Okçulukta 4 Türk hakeme

Okçulukta İpek Aslım, Hürcan Tarhan, Soner Yüceer, Muharrem Çakmak ve Serdar Özdemir, "uluslararası hakem" unvanı aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Sallanches kasabasında gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Avrupa Kıtalararası Hakemlik Kursu'na katılan İpek Aslım, Hürcan Tarhan, Soner Yüceer, Muharrem Çakmak ve Serdar Özdemir, "uluslararası hakem" olmaya hak kazandı.

Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Belçika, Litvanya, Estonya, Danimarka, Norveç ve Hollanda'dan toplam 19 kişinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayan bu 4 isim, uluslararası hakem olarak organizasyonlarda görev yapacak.

Muharrem Çakmak, Serdar Özdemir, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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