Oklubalı pazar yeri cephesinin kaplama çalışması tamamlandı - Son Dakika

Oklubalı pazar yeri cephesinin kaplama çalışması tamamlandı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Oklubalı Mahallesindeki pazar yerinin dış cephe kaplama çalışması tamamlandı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Oklubalı Mahallesindeki pazar yerinin dış cephe kaplama çalışması tamamlandı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında Oklubalı Mahallesine kazandırılan pazar yerinin 950 metrekarelik dış cephesi trapez sac ile kaplandı. Kaplama çalışması ile birlikte pazar yerine giriş çıkışları sağlamak amacıyla üç adet otomatik kapı montajı gerçekleştirildi. Pazar yeri cephesinin kaplanmasıyla birlikte İnönü Belediye Başkanlığı, alışveriş yapan vatandaşların ve tezgah açan pazarcı esnafının yazın sıcak, kışın soğuk havalardan korunmasını ve alanın düğün, davet gibi etkinliklerde de kullanılmasını sağlayacak. Oklubalı Mahallesindeki pazar yerinin dış cephesinin kaplanmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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