Öksürükten Yakalandı!

İzmir'de hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari, saklandığı kümeste öksürünce yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın (49) ilçedeki bir depoda saklandığını tespit etti.

Depoda arama yapan ekipler, bitişikteki tavuk kümesinden öksürük sesi gelmesi üzerine burayı aradı. Kümeste gizlenen E.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.