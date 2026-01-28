Öksüz Çocuklar Trafik Denetiminde

Hatay'da "Yüreğimizdeki Işık" projesiyle desteklenen öksüz ve yetim çocuklar, polis ekipleriyle trafik denetimine katıldı.
Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında 15 öksüz ve yetim çocuk, İskenderun-Antakya kara yolunda uygulama yapan ekiplere eşlik etti.
Polis üniforması giyen çocuklar, ekiplerle trafik denetimi yaptı.
Çocuklar, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kişilere çikolata ve kolonya ikram etti.
