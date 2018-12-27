Son Dakika Haberleri: Okü Memurlara Harita Eğitimi Verilecek

Okü Memurlara Harita Eğitimi Verilecek

1 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü, öğretmenler, akademisyenler ve farklı kamu memurlarına temel harita eğitimi verecek.

Okü Memurlara Harita Eğitimi Verilecek, System.String[]
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü, öğretmenler, akademisyenler ve farklı kamu memurlarına temel harita eğitimi verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nuri Erdem tarafından hazırlanan Temel Harita Bilgilerine Yolculuk Projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Erdem, konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, projeyle öğretmenler, akademisyenler ve valilik ve belediyede çalışan farklı kamu memurlarına memura eğitim verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje sayesinde kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgilerinin alan uzmanları eşliğinde verilecek. Bunun yanında, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, imar, kadastro, halihazır harita yapımı, planlama, CBS, GPS ve araç takip sistemi gibi konularda katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitimler verilmesi de projenin hedefleri arasında bulunuyor. Gruplar halinde verilecek Osmaniye'de anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30'ar kişilik 10 grup, kamu ve özel sektöre görev yapan öğretmenler, akademisyenler, Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi memurlarından oluşacak yine 30 kişilik 1 grup olmak üzere toplam 11 katılımcı grubu oluşturmaktadır. Toplam katılımcı sayısının 330 olmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:18 Kaynak: AA

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