Son dakika haberleri... OKUL BAHÇESİNDE İŞLENEN SERVİS CİNAYETİ DAVASINDA 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

ÜMRANİYE'de 2017 yılında okul servisi taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık Suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanık da beraat etti. Ölen sanık Ramazan Sarı hakkındaki dava düşürülürken, firari olan sanığın dosyası da ayrıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Eyüp Aygün ve Kerem Beyazit, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Sedat Tunç Berk ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, sanık Ramazan Sarı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

BEN İKİ TARAFI DA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM

Tutuklu sanık Eyüp Aygün savunmasında, olayı başlatan kişinin firari sanık Feyyaz Elik olduğunu öne sürerek Tam tersine benim peşimden koşan, beni yaralamaya çalışan Feyyaz Elik'tir. Olayın başından sonuna kadar maktul Cüneyt'le hiçbir tartışmam olmamıştır. Ben her iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştım. Kamera kayıtlarına göre Sulhaddin Elik'in elinden aldığım silahın şarjörünü çıkardım, bu sırada Cüneyt Elik 'Silahını geri ver, ben de seninkini vereyim. Senin bizimle işin yok' dedi. Ben de şarjörünü çıkardığım Sulhaddin Elik'ten aldığım silahı yere attım. Bunun üzerine benim silahım da yere düştü. Cüneyt de yere düşen silahımın şarjörünü çıkararak silahımı geri bana verdi. Bu nedenle Cüneyt'i öldürme eylemine katılmışlığım söz konusu değildir. Ben standa tekme atmadım, bu yönüyle Cüneyt'e yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Tüm suçlardan beraatimi ve tahliyemi talep ederim şeklinde konuştu.

MAKTULÜN SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ BİR SÖZLEŞME DEĞİLDİR

Tutuklu sanık Kerem Beyazit ise fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmediklerini, çalışma hürriyetini ihlal etmediklerini iddia ederek, Maktul Cüneyt'in sözleşmesi veliyle yapılan sözleşmedir. Halbuki sanık Ramazan Sarı'nın sözleşmesi okul ile yapılan sözleşmedir. Bu nedenle maktul Cüneyt'in sözleşmesi geçerli bir sözleşme değildir dedi. Sanık Beyazit, olayı başlatan kişilerin Cüneyt Elik ve ailesi olduğunu savunarak, Eğer bir karar verilecekse tahliyeme karar verilsin. Zira yaralanmalar nedeniyle virüsü kapmam an meselesidir dedi. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraat etmesini talep etti.

2 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Aygün ve Kerem Beyazıt'ı, Cüneyt Elik'e yönelik işlediği Suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme ve İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

2 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Serkan Varol'u Kasten öldürmeye yardım ve İş ve çalışma hürriyetini ihlal etme suçlarından 17 yıl hapse mahkum etti. Heyet, sanık Kerem Beyazıt'a yönelik öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Aytekin'i Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

4 SANIK AYRI AYRI BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanan sanık Sevim Kırık'ın beraat etmesine karar verdi. Suçluyu kayırma ve İş ve çalışma özgürlüğünü ihlal suçlarından yargılanan Sedat Tunç Berk'in de beraatine karar verildi. Heyet, Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve Yaralamaya teşebbüs suçlarından yargılanan Selime Elik'in ve Yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanan Sulhaddin Elik'in de ayrı ayrı beraatine hükmetti.

1 SANIK HAKKINDAKİ DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, Öldürmeye teşebbüs ve Yaralama suçlarından yargılanan firari sanık Feyyaz Elik'in dosyasının ayrılmasına ve hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi. Heyet, Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ramazan Sarı'nın yargılama esnasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Eyüp Aygün ve Kerem Beyazıt'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, hakkında verilen cezayı dikkate alarak Serkan Varol hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümraniye'de 5 Eylül 2017'de bir okulun bahçesinde servis taşımacılığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktığı anlatılmıştı. İddianamede Cüneyt Elik'in elinde bulunan bıçakla sanık Ramazan Sarı'yı yaraladığı belirtilirken, sanık Kerem Beyazıt'ın da elindeki silahla Cüneyt Elik'e ateş ederek yaraladığı öne sürülmüştü. İddianamede sanık Eyüp Aygün'ün de olay sırasında elindeki silahla ateş açtığı, sanık Sevim Kırık'ın beze sarılı şeklinde elinde bulunan silahı çimenlik alana attığı kaydedilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise maktul Cüneyt Elik'in ateşli silahla yaralanması sonucu öldüğü ifade edilmiş fakat Elik'in hangi sanığın açtığı ateş sonucu öldüğünün tespit edilemediği vurgulanmıştı. İddianamede Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin ve Serkan Varol'un aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında 'Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenirken, diğer 5 sanık hakkında da Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, Suçluyu kayırma, Öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama ve İş ve çalışma özgürlüğünü ihlal suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.

DAVA SÜRERKEN SANIK İLE EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Cüneyt Elik'in öldürülmesine ilişkin yargılama devam ederken, tutuklu sanık Ramazan Sarı tahliye edilmişti. Tahliyeden bir hafta sonra

sanık Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı tedavi için gittikleri hastanenin önünde maktul Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü. Olayın ardından sanık Feyyaz Elik olay yerinden kaçarken, Elik'in yanında telefonla konuşan dayısı Recep Sungur tutuklanmıştı.

Sanık Elik'in eşinin aynı hastanede doğum yapması nedeniyle Elik'in anne ve babasının hastanede oldukları ve Ramazan Sarı ile Suzan Sarı'nın hastanede olduklarını Elik'e haber verdikleri belirtilmişti. Sanık Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı'nın ölümüne ilişkin Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, Recep Sungur'un Suzan Sarı'ya karşı işlediği iddia edilen Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Ayrıca Sungur, Ramazan Sarı'ya yönelik işlediği iddia edilen Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari sanık Feyyaz Elin'in annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik ise Kasten öldürmeye yardım suçundan ayrı ayrı beraat etmişti. Bu yargılamada da firari sanık Feyyaz Elik'in dosyası ayrılmıştı.