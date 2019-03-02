Son Dakika Haberleri: Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası

Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası

42 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü. Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:18 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Piri Reis, Güncel
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