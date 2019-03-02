Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası
42 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde Piri Reis
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.
Olay, ilçeye bağlı Karataş
Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü. Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:18 Kaynak: DHA
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