Son Dakika Haberleri: "Okula Hoş Geldiniz" projesi
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"Okula Hoş Geldiniz" projesi

1 saat önce

Seben Belediyesi tarafından başlatılan "Okula Hoş Geldiniz" projesi kapsamında öğrencilere okul seti hediye edildi.

Seben Belediyesi tarafından başlatılan "Okula Hoş Geldiniz" projesi kapsamında öğrencilere okul seti hediye edildi.

Seben Belediyesi tarafından ilçede bulunan okullarda eğitim görmeye başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik proje hazırlandı.

Hazırlanan proje kapsamında bir çanta içinde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı araç gereçlerden oluşan okul setleri oluşturuldu.

Okul setleri, ilçede okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da öğrencilerle bir araya gelerek, okul setlerini dağıttı.

Burada yaptığı konuşmada öğrenmenin hayat boyu devam eden uzun bir yolculuk olduğunu ifade eden Kavak, "Eğitim-öğretim yuvalarımıza Seben Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam ediyoruz. Her şey geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz için." dedi.

Kavak, Seben, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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