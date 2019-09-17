Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı

Tarsus Belediyesince, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri hediye edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ahmet Yesevi ve Emine Boro ilkokullarında gerçekleştirilen törende, geleceğin teminatı çocukların çok önemli olduğunu belirtti.

Çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacaklarını aktaran Bozdoğan, "Benim her zaman anne babalara yönelik bir çağrım var. 'Ne olursa olsun çocuklarınızı okutun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekinen Bozdoğan, çocuklara kitap, kalem, silgi, boyama kalemi ve kitabı dağıttı.