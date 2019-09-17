Son Dakika Haberleri: Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı

2 saat önce

Tarsus Belediyesince, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri hediye edildi.

Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı, System.String[]

Tarsus Belediyesince, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri hediye edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ahmet Yesevi ve Emine Boro ilkokullarında gerçekleştirilen törende, geleceğin teminatı çocukların çok önemli olduğunu belirtti.

Çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacaklarını aktaran Bozdoğan, "Benim her zaman anne babalara yönelik bir çağrım var. 'Ne olursa olsun çocuklarınızı okutun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekinen Bozdoğan, çocuklara kitap, kalem, silgi, boyama kalemi ve kitabı dağıttı.

Haluk Bozdoğan, Ahmet Yesevi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası
Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:29:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]