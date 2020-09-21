Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi - Son Dakika

Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi

Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi Balıkesir'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi çalan ilk zille birlikte başladı.

Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi

BALIKESİR - Balıkesir'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi çalan ilk zille birlikte başladı. Covid-19'a karşı her türlü sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının alındığı okullarda ana sınıfı ve 1'nci sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitimlerine başladı. Öğrenciler sınıflarına koşa koşa girerken, öğretmenleri her öğrenciye hoş geldin diyerek okul kapısında karşıladı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Ali Şuuri İlkokulu'nda da öğrencilerin okula başlama heyecanı vardı. Ali Şuuri İlkokulu'na sabah erken saatte gelen öğrenci ve veliler, sadece okul bahçesine alınarak isim okunmak suretiyle sınıflarına alındı. Öğrenci velilerinin kesinlikle okul binası içine alınmadığı eğitim öğretimin ilk gününde bazı öğrenciler anne ve babalarından ayrılmak istemedi.

"Gruplar halinde eğitim yapılacak"

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitiminin başlaması nedeniyle öğrenci velilerine yönelik bir konuşma yapan Ali Şuuri İlkokulu Müdürü Osman Efe eğitim ve öğretime gruplar halinde devam edileceğini söyledi. Efe, "2020-2021 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Sağlık içinde inşallah bugün itibariyle yüz yüze eğitimlerimizi bugün başlatıyoruz. Diğer sınıflar; 2'nci, 3'ncü ve 4'üncü sınıflarımız uzaktan eğitimlerine devam edecekler. 1'nci sınıflarımız ve ana sınıflarımız birinci hafta 1 gün, ikinci ve üçüncü haftalarda 2'şer gün okula gelecekler. Bunların programlarını yaptık. Gerek okulun girişinde gerekse de internet sitesinde bununla ilgili açıklayıcı çizelge mevcut. Öğretmenlerimiz Whatsapp gruplarından sizlere programı ilettiler. Hijyen şartlarına, mesafeye ve maskeye dikkat ederek bugün 1/A sınıfının birinci grubu, 1/B sınıfının da birinci grubu eğitime başlıyor. Yarın 1/C sınıfı eğitime başlayacak. Çarşamba günü okulun genel temizlik günü olacak ve Perşembe günü de aynı Pazartesi günü olduğu gibi 1/A'nın ikinci grubu, 1/B'nin ikinci grubu, Cuma günü de 1/C'nin ikinci grubu eğitim-öğretime devam edecek. Bu süreç içerisinde çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Onun için çocuklarımızın evde bilinçlenmesi adına temas noktalarını en aza indireceğiz. Oyunları yine uzaktan oyun şeklinde yapılacak. Teneffüslerimiz şubeler arasında dönüşümlü yapılacak. Bir şube teneffüse çıktığında diğer şube derste olacak. A grubu derse girdiğinde ise B grubu teneffüse çıkacak. Onun için okul bahçesini bugün sadece çocukları sınıflarına almak ve açıklamalarda bulunmak üzere velilerimize açtık. Çocuklarımızı sınıfa aldıktan sonra velilerimizi okul bahçesinin dışına alacağız ki çocuklarımız burada rahat bir ortamda teneffüslerini ve derslerini yapabilsinler. Velilerimiz bu dönem içerisinde sınıf ve okul içerisine kesinlikle alınmayacaklar. Bunun sebebi velilerimize karşı olan bir olumsuzluğumuz değil. Biz sizleri her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Ancak pandemi döneminde herhangi bir bulaşının meydana gelmesini engellemek adına bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu kılavuzlarda bu şekilde belirtildiği için sizlerin de bu konuda bizlere yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Okula veliler alınmadı

Okul Müdürü Osman Efe'nin konuşmasının ardından okul bahçesindeki öğrenci ve velilerinin sosyal mesafe kuralı gözetilerek İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıf öğretmenleri eğitimine başlayacakları 1'nci sınıf öğrencilerinin isimlerini okuyarak sınıflara aldı. Bazı öğrenciler annelerinden ayrılmakta zorluk çekerken bazı öğrenciler de sınıflarına koşa koşa girdi. Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin haricinde okul binasına kimse alınmazken, 1'nci sınıf öğrencileri ve ana sınıfı öğrencileri haftada iki gün okula gelecekler.

Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi

Balıkesir, Atama, Okul, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi - Son Dakika

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