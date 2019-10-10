Okullar arası atık toplama yarışması başladı

Elektronik atık, bitkisel atık yağ ve atık pillerin toplanması kategorilerinden oluşan yarışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İlçemizdeki ilk ve orta öğretim okullarına açık olan ve geleneksel hale getirdiğimiz 'Menteşe Okullar arası Atık Toplama Yarışması'nın altıncısını düzenliyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikli görevimiz doğaya sahip çıkmak ve yaşanabilir sağlıklı bir çevre oluşturmaktır. Yarışma ile amacımız gelişim çağındaki çocuklarımıza her atığın çöp olmadığını öğreterek, onlara temiz toplum, temiz çevre bilinci aşılamaktır." dedi.

Okullar Arası Ödüllü 6. Atık Toplama Yarışması 30 Nisan 2020'de sona erecek. Yarışma kapsamında elektronik atık toplama birincisine dizüstü bilgisayar, bitkisel atık yağ toplama birincisine yazıcı, atık pil toplama birincisine ise spor malzemeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek etkinlikle verilecek.