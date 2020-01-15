Okullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandı

16 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 2019-2020 sezonu Yıldız Erkekler Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Yıldız Erkek Badminton İl Birinciliği tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 2019-2020 sezonu Yıldız Erkekler Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


13 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında Eskişehir Bağları Danişment Gazi Spor Salonunda yapılan müsabakalara 6 okuldan 35 sporcu katıldı.


Yıldız Raketlerin Okullar Arası İl Birinciliği için mücadele ettiği müsabakalar sonucunda 1. İbrahim Tennuri Orta Okulu, 2. Vali Saffet Arıkan Bedük Orta Okulu, 3. Tomarza Yibo Orta Okulu ve 4. Zenger Güç Orta Okulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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