Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır

19.04.2022 10:38
Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır

Okullarda, Kovid-19 salgın nedeniyle iki yıldır çevrim içi etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Okullarda, Kovid-19 salgın nedeniyle iki yıldır çevrim içi etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Kovid-19 salgının başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, iki yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı. Geçen yıl da salgının devam etmesi nedeniyle, 101. yıla özel kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze coşkuyla kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.

YORUMLAR
500
Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı Büyükşehir'den 23 Nisan'da 'çocuklara özel festival' Büyükşehir'den 23 Nisan'da 'çocuklara özel festival'

milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Okullar, iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement