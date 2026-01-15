Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği

Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği
15.01.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında Diş Hekimi Erdal Er, Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimde öğrencilere; ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri, diş çürüklerinin nedenleri, doğru diş fırçalama teknikleri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi anlatıldı. Uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitim, öğrencilerin ilgisini çekti.

Erken yaşta bilinçlendirme

Diş Hekimi Erdal Er, ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Yetkililer, okul çağındaki çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin ilçe genelinde belirli periyotlarla sürdürüleceğini belirterek, programın öğrenciler ve eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diş Sağlığı, Gazipaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: “Hatırlamıyorum“ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: "Hatırlamıyorum" dedi
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:43:47. #7.11#
SON DAKİKA: Okullarda ağız ve diş sağlığı seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.