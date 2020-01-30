Okulu yıkılan öğrenciler İçimiz parçalanıyor - Son Dakika
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Okulu yıkılan öğrenciler İçimiz parçalanıyor

6 saat önce

Elazığ Ortaokulu öğrencileri, deprem sonrası ağır hasar alan okullarına akın edip, yıkımı izledi.

Okulu yıkılan öğrenciler İçimiz parçalanıyor, System.String[]

Elazığ Ortaokulu öğrencileri, deprem sonrası ağır hasar alan okullarına akın edip, yıkımı izledi. Duygulanan öğrenciler, İçimiz parçalanıyor dedi.

Elazığ'da cuma günü merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki 200 okuldan 10'u ağır hasar gördü ve yıkılması kararlaştırıldı. Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan 24 derslikli Elazığ Ortaokulu'nun taşıyıcı kolonları ve bina ağır hasar gördü. 68 öğretmenin bulunduğu, 1081 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü 3 katlı okul, iş makineleri tarafından içerisindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı duyan öğrenciler okula akın etti. Yıkımı izleyen bazı öğrenciler, duygulanıp üzüldü. Elazığ Ortaokulu öğrencilerinin, aynı yere inşa edilecek okul açılana kadar Esen Tepe Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Ortaokulu'nda ders göreceği belirtildi.

'İÇİMİZ PARÇALANIYOR'

Okuldaki 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, Burada okuyorum. 8'inci sınıfa gidiyorum. LGS'ye hazırlanıyorum. Kitaplarımız da evde kaldığı için ders çalışamıyoruz. İçimiz parçalanıyor yani. Çok üzüldük. Okulumuz yeniden yapılana kadar eğitime yukarıda Cemal Gürsel Ortaokulu'nda devam edeceğiz dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Yıldırım ise Okulumuz yıkıldı, çok üzüldük diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Yine 7'nci sınıf öğrencilerinden Nisa Ceylin Bal da Bu okulda bir sürü anımız vardı ama hepsi gitti. Yeni okul yapılacakmış. Okulumuzun hemen yapılmasını istiyorum diye konuştu.

ATATÜRK PORTRESİ GÜVENLİ YERE ALINDI

Bu arada okulun en üst katındaki duvarda olduğu gibi kalan Atatürk portresi görevliler tarafından alınarak güvenli yere konuldu.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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