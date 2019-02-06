Son Dakika Haberleri: Okulun Önünde Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Toprağa Verildi

Okulun Önünde Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Toprağa Verildi

34 dakika önce

ERZURUM'da, kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (13) tarafından bıçaklanarak öldürülen Muhammet Enes Çakal (16), toprağa verildi.

Okulun Önünde Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Toprağa Verildi, System.String[]
ERZURUM'da, kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (13) tarafından bıçaklanarak öldürülen Muhammet Enes Çakal (16), toprağa verildi. Şüpheli H.C.A.'nın ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. ile Şair Nefi Ortokulu'ndan 2'nci sınıfa giderken geçen yıl ayrılan Muhammet Enes Çakal arasında henüz bilinmeyen nedenden kavga çıktı. H.C.A., yanındaki bıçakla Muhammet Enes'i kalbinden bıçakla ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada yüzünden hafif yaralanan H.C.A. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. H.C.A.'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ömer- Tülay Çakal çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan Muhammet Enes Çakal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsiden sonra bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Muhammet Enes, Yakutiye ilçesi Yerlisu Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından ailesinin ve yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran ve gözyaşları hiç dinmeyen baba Ömer Çakal, "Oğlum evde oturuyordu. Arkadaşları çağırdı ve gitti. Sonra hastanede olduğunu duydum ve gittiğimde ölmüştü. Olay nasıl olmuş, kimler yapmış bilmiyorum. Canımdan can gitti. Allah böyle bir acıyı kimse vermesin" dedi. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

Erzurum, kavga, Muhammet Enes, 3. Sayfa
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