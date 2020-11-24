Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in "12. Gece"si ile devam ediyor - Son Dakika

Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in "12. Gece"si ile devam ediyor

24.11.2020 16:05
Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in

İş Sanat Okuma Tiyatrosu bu hafta William Shakespeare'in "12. Gece" eserinden bir bölümle edebiyat severlerle buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu bu hafta William Shakespeare'in "12. Gece" eserinden bir bölümle edebiyat severlerle buluşacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ünlü oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'den bir bölümü seslendirecek.

Bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşen ikiz kardeşler Viola ve Sebastian'ın hikayesini konu alan eser, 25 Kasım Çarşamba akşamı 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat'ın kasım ayındaki son etkinliği İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun çocuklar için sahneleyeceği "Alaaddin" olacak. Bu etkinlik de 29 Kasım'da saat 15.00'te yayımda olacak.

William Shakespeare, Neslihan Yeldan, Edebiyat, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in '12. Gece'si ile devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
Korona döneminde alınan kilolar Tesla Slim ile veriliyor! Tek seansta 2 beden inceltiyor Korona döneminde alınan kilolar Tesla Slim ile veriliyor! Tek seansta 2 beden inceltiyor         
15:54
Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak         
15:39
Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat         
15:34
Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı         
14:55
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi         
14:31
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 16:10:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okuma Tiyatrosu Shakespeare'in "12. Gece"si ile devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei