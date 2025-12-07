Okuma Yazmayı Öğrenen Kadının Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okuma Yazmayı Öğrenen Kadının Başarı Hikayesi

07.12.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mihrinaz Can, Esenyurt'taki kurslarla okuma yazmayı öğrenerek hayatını değiştirdi. Oğluna da öğretecek.

Esenyurt Belediyesinin kültür merkezlerindeki ücretsiz kurslara giden 41 yaşındaki kadın, azmiyle okuma yazmayı öğrenme başarısını gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde okuma yazmayı öğrenen Mihrinaz Can, yıllarca yaşadığı zorluklardan, yeniden başlayan hayatından ve kurduğu yeni hayallerden bahsederek duygularını anlattı.

Çocukluğunda çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemediğini dile getiren Can, bunun yıllarca günlük yaşamını zorlaştırdığını söyledi.

Can, bankaya, hastaneye ile resmi bir kuruma gittiğinde hep eşinden veya bir başkasından yardım almak zorunda kaldığını belirterek, "Utanmazdım ama bu durum beni çok üzerdi. İçimde hep bir burukluk olurdu, 'Neden bilmiyorum, neden geride kaldım?' diye kendime sorardım. O dönemlerde imkan yoktu ama insan büyüdükçe o eksikliği çok daha fazla hissediyor." dedi.

Kursa başladıktan sonra kısa sürede hayatının değiştiğini, sosyal hayata çok daha öz güvenli katıldığını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Şimdi bir sürü telefon numarasını ezberledim. Bankaya tek başıma gidebiliyorum, hastaneye gidebiliyorum, refakatçi olabiliyorum. Kimseye ihtiyaç duymadan işlemlerimi halledebiliyorum. Bu benim için tarif edilemez bir his. Çünkü yıllarca, bilmediğim bir şeyi yapamadığım için hep birilerine ihtiyaç duymak çok ağırdı. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi hissediyorum."

"Üç yaşındaki oğluma ben okuma yazma öğreteceğim"

Can, 3 yaşındaki oğluna artık kendisinin bir şeyler öğretebilmesinin hayatındaki en büyük mutluluklardan biri olduğunu dile getirdi.

Okuma yazma bilmeden 4 çocuk büyütmenin çok zor olduğuna değinen Can, "Evde bir şey öğretmek istediğimde hep eşimden yardım istiyordum. Bu beni hep rahatsız ederdi. Şimdi 3 yaşındaki oğluma ben öğreteceğim. Kendimi ilk kez 7 yaşına dönmüş, ilk kez okula gidiyormuşum gibi hissediyorum. Çok mutlu, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Can, kendi yolunu açmasının çocuklarına da örnek olacağına dikkati çekerek, "Benim gittiğim yoldan çocuklarım da gider. Ben okursam onlar da okur. Ben okumazsam onlar da okumaz.' diye düşünüyorum. Bu yüzden bu yolculuğu sonuna kadar devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllarca çocuklarına günlük yazmak istediğini, bunun kendisine hep büyük bir eksiklik hissettirdiğini aktararak, şimdi artık anılarını yazabileceğini belirtti.

Küçük yaşlarda doktor ve cerrah olmak istediğini dile getiren Can, "Belki tıp okuyamam, belki cerrah olamam ama bir sağlık kuruluşunda çalışabilirim. Bir doktorun yanında asistan bile olabilirim. Diplomalarımı alıp nereye kadar gidebilirsem gitmek istiyorum." dedi.

Can, hayatının değişmesinde büyük payı olan kurslara, öğretmenlere ve bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okuma Yazmayı Öğrenen Kadının Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: Okuma Yazmayı Öğrenen Kadının Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.