Okuma Yazmayı Öğrenen Kadının Başarı Hikayesi

Esenyurt Belediyesinin kültür merkezlerindeki ücretsiz kurslara giden 41 yaşındaki kadın, azmiyle okuma yazmayı öğrenme başarısını gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde okuma yazmayı öğrenen Mihrinaz Can, yıllarca yaşadığı zorluklardan, yeniden başlayan hayatından ve kurduğu yeni hayallerden bahsederek duygularını anlattı.

Çocukluğunda çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemediğini dile getiren Can, bunun yıllarca günlük yaşamını zorlaştırdığını söyledi.

Can, bankaya, hastaneye ile resmi bir kuruma gittiğinde hep eşinden veya bir başkasından yardım almak zorunda kaldığını belirterek, "Utanmazdım ama bu durum beni çok üzerdi. İçimde hep bir burukluk olurdu, 'Neden bilmiyorum, neden geride kaldım?' diye kendime sorardım. O dönemlerde imkan yoktu ama insan büyüdükçe o eksikliği çok daha fazla hissediyor." dedi.

Kursa başladıktan sonra kısa sürede hayatının değiştiğini, sosyal hayata çok daha öz güvenli katıldığını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Şimdi bir sürü telefon numarasını ezberledim. Bankaya tek başıma gidebiliyorum, hastaneye gidebiliyorum, refakatçi olabiliyorum. Kimseye ihtiyaç duymadan işlemlerimi halledebiliyorum. Bu benim için tarif edilemez bir his. Çünkü yıllarca, bilmediğim bir şeyi yapamadığım için hep birilerine ihtiyaç duymak çok ağırdı. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi hissediyorum."

"Üç yaşındaki oğluma ben okuma yazma öğreteceğim"

Can, 3 yaşındaki oğluna artık kendisinin bir şeyler öğretebilmesinin hayatındaki en büyük mutluluklardan biri olduğunu dile getirdi.

Okuma yazma bilmeden 4 çocuk büyütmenin çok zor olduğuna değinen Can, "Evde bir şey öğretmek istediğimde hep eşimden yardım istiyordum. Bu beni hep rahatsız ederdi. Şimdi 3 yaşındaki oğluma ben öğreteceğim. Kendimi ilk kez 7 yaşına dönmüş, ilk kez okula gidiyormuşum gibi hissediyorum. Çok mutlu, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Can, kendi yolunu açmasının çocuklarına da örnek olacağına dikkati çekerek, "Benim gittiğim yoldan çocuklarım da gider. Ben okursam onlar da okur. Ben okumazsam onlar da okumaz.' diye düşünüyorum. Bu yüzden bu yolculuğu sonuna kadar devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllarca çocuklarına günlük yazmak istediğini, bunun kendisine hep büyük bir eksiklik hissettirdiğini aktararak, şimdi artık anılarını yazabileceğini belirtti.

Küçük yaşlarda doktor ve cerrah olmak istediğini dile getiren Can, "Belki tıp okuyamam, belki cerrah olamam ama bir sağlık kuruluşunda çalışabilirim. Bir doktorun yanında asistan bile olabilirim. Diplomalarımı alıp nereye kadar gidebilirsem gitmek istiyorum." dedi.

Can, hayatının değişmesinde büyük payı olan kurslara, öğretmenlere ve bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.