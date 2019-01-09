Son Dakika Haberleri: Olası Yangından Komşuları Sayesinde Kurtuldu

Olası Yangından Komşuları Sayesinde Kurtuldu

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde yemeği ocakta unutarak uyuyakalan kişi, olası yangından komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Olası Yangından Komşuları Sayesinde Kurtuldu, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde yemeği ocakta unutarak uyuyakalan kişi, olası yangından komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın 3. katında yaşayan Osman Özcan (68), yemeği ocakta unutarak uyuyakaldı.

Bir süre sonra evden gelen kokuyu fark eden komşuları şüphelenerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi.

Sesler üzerine uyanan ev sahibi Özcan, itfaiye ekiplerini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Ekipler, mutfaktaki tüpü kapattı. Ocakta unutulan tavanın yandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Osman Özcan, Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel
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