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Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş - Son Dakika

Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

21.09.2021 15:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, bir restoranda başlayıp AVM önünde devam eden ve ustabaşının dehşeti yaşadığı 5 saatlik rehin alma durumunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kamil Tarık Albayrak'ın, restoranın ustabaşısı Lütfü Salman'ı rehin almadan önce tehditle cüzdanındaki paraları aldığı açıkça görülüyor.

Geçtiğimiz gün Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık Albayrak, işyerinin ustabaşısı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı bıçakla rehin aldı.

UYUŞTURUCU ALMIŞ

Yaklaşık 5 saat süren rehine olayı, ustabaşının Albayrak'ın dalgınlığından da yararlanarak her şeyi göze alıp bir anda elinden kurtulmasıyla son buldu. Boynundan yaralanan Lütfü Salman Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı uyuşturucu etkisiyle yaptığı belirlenen, üzerinde de bir miktar kristal olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirilen Kamil Tarık Albayrak ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın başlangıç anından itibaren yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, şaka gibi başlayan olayın nasıl bir rehine olayına dönüştüğü, ustabaşının boğazına bıçak dayanıncaya kadar olayın idrakine bile varamadığı, Kamil Tarık Albayrak'ın bıçağı boğazına dayamadan önce ustadan tehditle cüzdanında bulunan paraları aldığı görüldü.

Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Uyuşturucu, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş - Son Dakika


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