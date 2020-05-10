Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi, cesedi odun almaya gelen ev sahibi fark etti - Son Dakika

Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi, cesedi odun almaya gelen ev sahibi fark etti

ISPARTA - Isparta' da 70 yaşındaki vatandaşın evinde çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hisar mahallesi 3633 sokakta ikamet eden Kerim Gülergül'ün öldüğünü eve gelen ev sahibi fark etti. Eve odun almak için gelen ev sahibi kokunun gelmesi üzerine Kerim Gülergülün kaldığı yere bakınca cesedi fark etti. ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Kerim Gülergün'ün 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak Kerim Gülergün'ün cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.