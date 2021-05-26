Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor - Son Dakika

Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor

26.05.2021 15:48

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun, darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesinde öldürdüğü sivillerin cesetlerini, halkı korkutmak ve yıldırmak için koz olarak kullandığı öğrenildi. Kimi gençlerin cansız bedenlerinin ailelerinin evlerinin önüne bırakıldığı belirtilirken, olaylarda şimdiye kadar 827 kişi yaşamını yitirdi.

Associated Press ve California Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi İncelemeleri Laboratuvarının Myanmar'daki olaylara dair 2 binin üzerinde sosyal medya paylaşımı ve görseli inceleyerek hazırladığı araştırmada, ordunun sivillerin cesetleri üzerinden halkı korkuttuğu ve bazı cesetleri ailelerine karşı şantaj aracı olarak kullandığını kanıtlayan 130 vaka tespit edildi.

YAŞAMINI YİTİREN GENCİ KAMYONETİN ARKASINA FIRLATTILAR

Araştırmada, 30 Mart'ta Dawei kentinde Myanmar ordusunun bir motosiklete ateş açması sonucu yaralanarak yere düşen 17 yaşındaki Kyaw Min Latt'a yapılan insanlık dışı muamele örnek olarak gösterildi. Mobese kayıtlarına yansıyan olayda askerlerin, yerde yaralı halde yatan genci kaldırıp kamyonetin arkasına fırlatarak etraftaki sivilleri öfkelendirdiği görüldü. AP'ye isim vermeden konuşan Latt'ın babası, olayın ardından oğlunun askeri hastaneye götürüldüğünü ve çok kan kaybettiği için kısa süre sonra can verdiğini belirtti.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ SÜSÜ VERMİŞLER

Latt'ın babası, doktorların otopsi yapmak istediğini fakat buna karşı çıktıklarını belirterek "Oğlumun motosikletten düşerek kaza sonucu öldüğüne dair belgeyi imzalamam durumunda cesedi bana teslim edeceklerini söylediler." ifadesini kullandı.

GENÇLERİN CESETLERİNİ AİLELERİNİN KAPISINA BIRAKIYORLAR

Askerlerin ev baskınları düzenleyerek kaçırdığı bazı gençleri bilinmeyen yerlere götürdüğü ve birkaç gün sonra gençlerin cesedini evlerinin önüne atarak ailelerine korku salmaya çalıştığı kaydedildi. Tespit edilen bazı vakalarda Myanmar ordusunun, protestolarda yaşamını yitiren sivillerin cesedini, gece yarısı ailelerinden habersiz yaktığı görüldü.

BAZI CANSIZ BEDENLERİ VERMEK İÇNİ RÜŞVET İSTİYORLAR

Bazı sivillerin cesetlerinin ise askeri hastanelerde rehin olarak tutulduğu, yakınlarının cesedi alabilmesi için rüşvet ödemeye mecbur bırakıldığı araştırmada belirtildi. Myanmar ordusunun sivillerin cesetlerini tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanmasını değerlendiren Avustralya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nick Cheesman, "Bu yapılanlar tipik bir devlet terörüdür." dedi.

Cornell Üniversitesi Öğretim Görevlisi Van Tran da Myanmar ordusunun protestoculara karşı bu yöntemleri her zaman kullandığını belirterek "Ölen sivillerin cesedini yakma veya cesetleri gömerek gizleme yöntemi, ebeveynlerin çocuklarının yerini bilmemesi için özellikle uygulanmıştır." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 827 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor

California Üniversitesi, Associated Press, Myanmar, Darbe, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu         
16:31
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öldürdükleri gençlerin cesetlerini ailelerinin kapısına bırakıyorlar! Myanmar ordusu korku salıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement