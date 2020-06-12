Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar - Son Dakika

SAKARYA'da bir süre önce hayatını kaybeden Mustafa Yaman'ın tekerlekli sandalyesi, çocukları tarafından şeker hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Necdet Sümer'e hediye edildi.

Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi'nde yaşayan Necdet Sümer'in sağ bacağı, 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle kesildi. Necdet Sümer, maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı akülü sandalye için hayırseverlerden yardım istedi. Bir süre önce yaşamını yitiren Mustafa Yaman'ın çocukları, Necdet Sümer'e babalarının tekerlekli sandalyesini bağışlama kararı aldı. Aile, Kızılcaali Mahallesi Muhtarı Faik Çakar ile irtibata geçti. Muhtar Çakar da Serdivan ilçesinde yaşayan aileden teslim aldığı tekerlekli sandalyeyi Necdet Sümer'e teslim etti.

Akülü aracıyla gezen Necdet Sümer, "Serdivan ilçesinden akülü araç gönderdiler. Bu aracın sahibi Mustafa amca rahmetli olmuş, çocukları da bu aracı bize layık gördüler. Mustafa Amcaya Allah'tan rahmet dilerim, çocuklarına da teşekkür ederim bu aracı bana verdikleri için. Şimdi sosyal yaşantım düzeldi her yere gidebiliyorum" dedi.

Kızılcaali Muhtarı Faik Çakar da, "Aracı Necdet kardeşimize teslim ettik. Şimdi kahveye, camiye kolaylıkla gidebiliyor. Bu aracı bize gönderen Serdivan ilçesindeki Yaman ailesine teşekkür ederim" diye konuştu.