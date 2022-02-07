Sosyal medyada zaman zaman çeşitli fotoğraflar çok sayıda etkileşim alıyor. Yine bu fotoğraflar arasına bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı iddia edilen 4 kelime girdi.
Söz konusu fotoğrafta, mezar taşının üzerinde "Canlı yayın sona erdi" ifadeleri yer aldı. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafın gerçek olduğunu iddia edenler kadar photoshop olduğunu söyleyenler de var.
Fotoğrafla ilgili yorumlarda bulunan bazı vatandaşlar yazıyı eğlenceli bulduklarını dile getirirken, bazıları da ölümle dalga geçmenin yanlış olduğunu belirtti.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Yaşam › Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika