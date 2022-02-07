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Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu

07.02.2022 17:23
Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu

Bir vatandaşın mezar taşında "Canlı yayın sona erdi" yazması sosyal medyada gündem oldu. Bazıları fotoğrafın gerçek olmadığını öne sürse de bazıları eğlenceli bulduklarını ifade etti.

Sosyal medyada zaman zaman çeşitli fotoğraflar çok sayıda etkileşim alıyor. Yine bu fotoğraflar arasına bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı iddia edilen 4 kelime girdi.

"CANLI YAYIN SONA ERDİ"

Söz konusu fotoğrafta, mezar taşının üzerinde "Canlı yayın sona erdi" ifadeleri yer aldı. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafın gerçek olduğunu iddia edenler kadar photoshop olduğunu söyleyenler de var.

EĞLENCELİ BULDULAR

Fotoğrafla ilgili yorumlarda bulunan bazı vatandaşlar yazıyı eğlenceli bulduklarını dile getirirken, bazıları da ölümle dalga geçmenin yanlış olduğunu belirtti.

İşte o fotoğraf:

Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu
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Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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