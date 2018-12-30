Son Dakika Haberleri: Ölenlerin Anısını Panodaki Fotoğraflarla Yaşatıyorlar

Ölenlerin Anısını Panodaki Fotoğraflarla Yaşatıyorlar

46 dakika önce

Ölenlerin anısını panodaki fotoğraflarla yaşatıyorlarORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi'nde bulunan eski bir okulda ölen vatandaşların fotoğrafları oluşturulan panoda sergileniyor.

Ölenlerin anısını panodaki fotoğraflarla yaşatıyorlar

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi'nde bulunan eski bir okulda ölen vatandaşların fotoğrafları oluşturulan panoda sergileniyor. 2014 yılında Erenyurt Beldesi'nin muhtarlık olmasıyla birlikte mahallenin okulunu köy konağına dönüştüren Muhtar Harun Aydın ölenler için okulun bir bölümünde pano oluşturdu.
Babasının ve kardeşinin vefatı sonrasında köy konağında bulunan panoda resimlerin asılmasının özlemlerini giderdiğini söyleyen Azmi Budal,"Bu panonun burada olması muhtarımız göreve gelmesiyle beraber başladı. Arada sırada buraya gelerek panodaki resimlere bakarak özlem gideriyoruz. Bu uygulamaya 4 sene önce mahalleli olarak ve muhtarımızla beraber başlattık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.
Mahalle halkından Yaşar Budal,"Babam 48 yaşında vefat ettikten sonra bende resmini burada bulunan panoya astım. Bu olaydan bizlerde gayet memnunuz. Burası eski bir köy okulu iken muhtarımızın girişimlerinden sonra köy konağı haline geldi. Ara sıra buraya gelerek hasret gideriyoruz." diye konuştu.
Erenyurt Mahalle Muhtarı Harun Aydın," Bu fikri mahalle halkımızla beraber gerçekleştirdik. Vefat edenlerimizi resimlerine bakarak anmak istiyoruz dediler. Bizlerde bu özlemi gidermek için pano yaptık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buraya bakmaya geliyor. Vatandaşlarımızda yakınlarının resimlerini buraya asarak onlarda hasret gideriyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, Erenyurt, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti

Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:43:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölenlerin Anısını Panodaki Fotoğraflarla Yaşatıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]