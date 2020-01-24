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Olimpia Milano maçının ardından

6 saat önce

Turkish Airlines Euroleague'in 21'inci haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 73-64 mağlup etti.

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Turkish Airlines Euroleague'in 21'inci haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 73-64 mağlup etti. İki takımın başantrenörleri maç sonu skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.

OBRADOVIC: TARAFTARIMIZA ATMOSFER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir oyun sergilediklerini söylerken, "İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum. Bütün 40 dakika içerisinde sadece ikinci çeyreğin son 2 dakikasında konsantrasyonu düşük oynadık. Onun dışındaki bütün maçın devamında savunma seviyemiz çok yüksekti, bu yüzden de maçı kazandık. Bugünkü gibi savunma yaparsanız daha hızlı oynama şansınız olur. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Williams ve genç oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son birkaç gündür hastalar ve ellerinden geleni yaptılar. Taraftarımıza da atmosfer için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MESSINA: FENERBAHÇE BEKO VE OBRADOVIC'İ TEBRİK EDİYORUM

Olimpia Milano Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'nun iyi bir mücadele sergilediğini belirtirken, "Fenerbahçe Beko ve Obradovic'i tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık. Son bölümde 3 boş atış kaçırdık" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zeljko Obradovic'in açıklamaları

Ettore Messina'nın açıklamaları


- İstanbul
Malcolm Thomas, Milano, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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