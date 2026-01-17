Oltu'da Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Oltu'da Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı

Oltu\'da Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı
17.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönüllüler, Oltu'da sokak kedileri için kedi evleri yaparak yaşam şartlarını iyileştirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava şartları nedeniyle Oltu'da sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak kedileri için plastikten kedi evleri yaptı.

Gönüllüler tarafından hazırlanan kedi evlerinin içerisine, kullanılmayan giysilerden yataklar yerleştirildi. Streç filmle kaplanarak su geçirmez hale getirilen evler, ilçenin muhtelif noktalarına bırakıldı. Ayrıca kedi evlerinin bulunduğu alanlara mama ve su bırakıldı.

Öte yandan sokak kedilerinin sağlığı da ihmal edilmedi. Çalışma kapsamında veteriner teknikeri tarafından kedilere iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Veteriner Teknikeri Esranur Yıldız, "Oltu Gençlik merkezi olarak bugün sokak hayvanlarını düşünerek böyle bir etkinlik düzenledik onların barınabilecekleri yuvalar hazırladık yanına su ve mama kabı koyarak iç ve dış parazitlerini yapacağız Onları kışa daha sağlıklı ve daha mutlu hazırlayacağız" dedi

Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirttiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Oltu'da Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.