Son Dakika Haberleri: Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti
Son Dakika 3. Sayfa Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti - Son Dakika

Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti

6 saat önce

Oltu-Erzurum karayolunun 20. kilometresinde drone ile uygulamaya geçen Oltu Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti, System.String[]

Oltu- Erzurum karayolunun 20. kilometresinde drone ile uygulamaya geçen Oltu Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timleri, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir. Drone uygulamasına takılan sürücüler ise yapılan uygulamadan son derece memnunlar. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler.


Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyorlar. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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