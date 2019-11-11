Son Dakika Haberleri: Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar
Son Dakika Güncel Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar

Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar

6 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladı.

Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladı.

İlçeye 2017'de gelen doğal gaz hattının iki yıllık çalışma sonucu Halitpaşa Mahallesi'ne de ulaşması mahalle sakinlerinde büyük sevince neden oldu.

Mahalle muhtarı Orhan Kul, yaptığı açıklamada, doğal gazın uzun uğraşlar sonucu mahallerine geldiğini söyledi.

Doğal gazın mahalleye ulaşmasında emeği geçen yetkililere teşekkür eden Kul, vatandaşların da bu konuda büyük destekte bulunduğunu aktardı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından doğal gaz hattının mahalleye ulaşması sebebiyle kurban kesti.

Halitpaşa, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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