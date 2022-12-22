Cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Gökçe viyadükten atlamış - Son Dakika
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Cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Gökçe viyadükten atlamış

22.12.2022 23:58

Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe E.'nin intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Cımbızdere Viyadüğü altında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin 13 yaşındaki Gökçe E. olduğu tespit edildi.

ÖLÜ BULUNAN GÖKÇE, VİYADÜKTEN ATLAMIŞ

VİYADÜKTEN ATLAMIŞ

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.'nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.'nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Gökçe viyadükten atlamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Gökçe viyadükten atlamış - Son Dakika
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