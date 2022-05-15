Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı - Son Dakika
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Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı

15.05.2022 14:02
Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın merkezindeki Akarçay'da bulunan salıncaklardan düşerek yaralanan Kaşif Duman adlı genç hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki bir genç daha aynı salıncaktan düşerek ağır yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Akarçay'da bulunan oyun parkındaki salıncaklardan düşerek yaralanan Kaşif Duman vefat etmişti. 15 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Duman hayata tutunamadı. Duman'ın Akarçay'da bulunan bir salıncakta sallanırken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

BİR GENÇ DE AĞIR YARALANDI

15 yaşındaki gencin ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin omzunda kırık olduğu tespit edildi.

EMNİYET KEMERİ YOK

1 ayda bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunda ağır yaralandığı döner salıncak ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Salıncak halen daha bulunduğu Akarçay parkında faaliyet gösteriyor. Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken, emniyeti sağlayacak kemer yada güvenlik şeridi de yer almıyor. Büyüklerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği salıncağın daha fazla tehlike saçmadan kaldırılması yada bir önlem alınması bekleniyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı - Son Dakika


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