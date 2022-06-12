Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu - Son Dakika
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Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu

12.06.2022 14:39

Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ağzı bağlı çuval içerisinde ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havasızlıktan ve açlıktan ölümün eşiğine gelen yavru kurtlara...

Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ağzı bağlı çuval içerisinde ölüme terk edilen 4 kurt yavrusunu tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havasızlıktan ve açlıktan ölümün eşiğine gelen yavru kurtlara bu zulmü yapanların tespit edilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, vatandaşlar tarafından ilçedeki Ova Çayı'nın kenarına bırakılan bir çuval içerisinden hayvan sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye hareket eden ekipler, ağzı bağlı şekildeki çuvalın içerisinde 4 kurt yavrusu olduğunu tespit etti. Ekipler çuvaldan çıkardıkları kurt yavrularını yaptıkları ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden merkeze götürdü. Burada tedavi altına alınan kurt yavrularının havasızlıktan ve açlıktan ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Ekipler bunun üzerine yavruları besleyerek, toparlanmaları için gerekli işlemleri yaptı. Daha sonra kurt yavruları belediye veterinerinin kontrolü altında merkez içerisinde bakıma alındı. Ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiği kurt yavruları yapılan tedavi ve bakımın ardından yaşama tutundu. Sevimli yavrular daha sonra doğal yaşam alanlarına salınmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

"Onlar bize Allah'ın emaneti"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah'ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, 4 sevimli kurt yavrumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Sevimli can dostlarımızın yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti" dedi. Başkan Oğuz, kurt yavrularını ölüme terk edenlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu
Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu
Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu
Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu - Son Dakika

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