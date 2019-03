Ölümlerin Yüzde 16,8'inin Nedeni, Nörolojik Hastalıklar"

İLYAS AVCI - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Nörolojik hastalıklar global ölçekte ölümlerin yüzde 16,8'inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir." dedi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, Beyin Farkındalığı Haftası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, nörolojik rahatsızlıkların hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarından olduğunu, yaşlanan dünya nüfusu ile bu durumun giderek arttığını söyledi.Nörolojik hastalıklar nedeniyle ölüm oranının 1990-2015 yıllarında yüzde 36,7 artış gösterdiğine dikkati çeken Öztürk, "Nörolojik hastalıklar global ölçekte ölümlerin yüzde 16,8'inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. En yaygın nörolojik hastalıklar ise baş ağrısı 2,5 milyon, alzaymır ve diğer demanslar 46 milyon, inme 42 milyon, epilepsi 23,4 milyon, menenjit 8,7 milyon, parkinson 6,2 milyon, beyin tümörleri 1,21 milyon olarak bildirilmektedir." diye konuştu."En önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir"Öztürk, son yıllarda inme ve bulaşıcı hastalıkların önlem ve tedavi olanaklarındaki gelişmelerle ölüm oranlarında azalmalar beklendiğine işaret ederek şöyle konuştu:"Yapılan istatistiksel analizler beyin damar hastalıklarının ve inmenin yüzde 42, migrenin yüzde 16,2, alzaymır ve diğer demansların yüzde 10,4, menenjitin yüzde 7,9 oranıyla sağlıklı yıl kaybına neden olan ilk dört büyük hastalık grubu olduğunu ortaya koymuştur. Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Korunma yolları ve erken tedavi, nörolojik hastalıklarda da en önemli stratejik yaklaşımı oluşturmaktadır. İnme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir. Biz bunu 'Zaman beyindir' şeklinde ifade ederiz. Yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir."Nörolojik hastalıklarda risk faktörlerinin çoğunun ortak olduğunu dile getiren Öztürk, toplumda risk faktörlerinin farkındalığının artırılması ve korunma yolları konusunda eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı. Öztürk, toplumun risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmasının ilaç tedavileri kadar etkili olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:"Okullardan başlamak üzere sebze ve meyveyi yeterince içeren doğru beslenme alışkanlıklarının edindirilmesi gerekmektedir. Sigara ve alkol kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme, fiziksel aktiviteyi artıracak ortamların sağlanması, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıklarının düzenli kontrolü ve uygun tedavisi, obeziteyi önleyecek stratejiler sadece sağlık merkezleri ile değil okullar, parklar, spor merkezleri, halk eğitim stratejileri ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.""Pek çok hastalık tedavi edilebilir hastalıklar grubuna girmiştir"Nörolojik hastalıklar alanında tanı ve tedaviyi daha etkin duruma getirebilmek için bütün dünyada devam eden çalışmalarda çok umut verici sonuçların alındığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:"Eskiden iyileşmez gözüyle bakılan pek çok hastalık, tedavi edilebilir hastalıklar grubuna girmiştir. Teknolojik gelişmeler beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde de gelişmeleri hızlandırmakta, çağın getirdiği olanaklar nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisine de uygulanmaktadır. Bir tür yapay zeka olan algoritma uygulamaları, robotik teknolojiler, yeni girişimsel yöntemler umut vericidir. Nörolojik hastalıklara özel, tanı ve tedavi merkezlerinin oluşturulması, ülkemizde nöroloji uzmanlık eğitiminin mevcut standartların da üzerine çıkarılabilmesi, nörolojik hastaların bakım ve rehabilitasyonları için yeni düzenlemeler yapılması ve sağlık bütçesinde bu önemli hastalık grubuna yönelik yeterli bütçe sağlanabilmesi için Türk Nöroloji Derneği olarak Sağlık Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."