Olur İlçesine bağlı 10 mahalle yolu asfalt oldu - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri Olur ilçesi 10 grup mahallenin yoluna sıfır asfalt atarak mahalleleri tozdan kurtardı. Cumhuriyet ilanından bu zamana yollarının asfalt hayaliyle yanıp tutuşan 10 mahalle sakinleri büyük bir sevinç yaşadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Olur ilçesine bağlı10 mahallelerin yollarında genişletme ve asfalt kaplaması tamamlandı. Bugüne kadar yapılan öz verili çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve ekibine teşekkür ettiler.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in özverili çalışmaları ve asfalt ekiplerinin büyük emekleri Olur Belediyemizin katkılarıyla Aşağı Karacasu grup Mahallelerinde program kapsamında toplam 30 kilometre asfalt kaplama yapılarak grup mahalle yolları tamamladık" dedi.

Yöre halkı ise yollarının asfalt olmasından son derece memnun olduklarını dile getirdiler. - ERZURUM