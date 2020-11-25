Olympiakos'u 1-0 yenen Manchester City, gruptan çıkmayı başardı
25.11.2020 23:13
Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Manchester City, 4'te 4 yaptı ve bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi tek golle kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Philip Foden kaydetti. Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakso 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester Cİty de Porto deplasmanına çıkacak.
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