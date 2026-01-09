Ombudsmanlıktan 262 Bin Başvuru - Son Dakika
09.01.2026 13:15
Kamu Başdenetçisi Akarca, 2013'ten beri 262 bin başvuru aldıklarını ve karara bağlama oranının %95'in üzerinde olduğunu açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kurumumuzun başvuru almaya başladığı 2013 yılından bugüne kadar 262 bin başvuru aldık. Bunlara ilişkin olarak da karara bağlama oranımız yüzde 95'in üzerinde" dedi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca düzenlediği basın toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2013 yılından bugüne kadar 262 bin başvuru aldık"

Konuşmasına basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Akarca, "Kurumumuzun başvuru almaya başladığı 2013 yılından bugüne kadar 262 bin başvuru aldık. Bunlara ilişkin olarak da karara bağlama oranımız yüzde 95'in üzerinde. 2025 yılında 21 bin 34 başvuru aldık. Yine burada geçen sene devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerinde gerçekleşti. 2025 yılında bin 86 tane dosyayı dostane yollarla çözüme kavuşturduk. Yine 901 başvuru hakkında tavsiye kararı, 313 başvuru hakkında kısmen tavsiye kararı verdik. ve bu tavsiyelere uyum oranımız yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tavsiye kararına uyma kararı dünya ortalamasının üzerinde ancak Avrupa ortalamasının altında kalmaktadır. Kurumumuz yeni bir kurum ama her geçen gün kurumun tanınırlığı, bilinirliği, görünürlüğü arttıkça vatandaşımızdaki hak arama kültürünün bilincinin artması sonucu başvuru sayısında da artış olmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

