Ömer Bayram ateşle oynadı

Maçta sık sık karşı karşıya gelen pereira ile Ömer Bayram arasında 27. dakikada gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu rakibinin arkadan yaptığı müdahale sonucu yerde kalan Ömer, hakemin faul düdüğünden sonra hışımla ayağa kalktı. Bu sırada pereira üzerine yürüyünce Ömer, rakibine eliyle vurdu. Trabzonsporlular kırmızı kart beklerken hakem Ali Palabıyık sarı kart çıkardı.



BÜLENT YAVUZ: SARI KART



Hürriyet'in hakem yorumcusu Bülent Yavuz, pozisyonla ilgili, "Tam tokat gibi değildi, bu yüzden kırmızı kart verse ağır kaçardı. Pozisyon 'VAR'lık da değildi" dedi. Yavuz, Palabıyık'ın maçı mükemmel yönettiğini de söyledi.