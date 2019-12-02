Son Dakika Haberleri: Ömer Bayram ateşle oynadı
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Ömer Bayram ateşle oynadı

6 saat önce

Maçta sık sık karşı karşıya gelen pereira ile Ömer Bayram arasında 27. dakikada gerginlik yaşandı.

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Maçta sık sık karşı karşıya gelen pereira ile Ömer Bayram arasında 27. dakikada gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu rakibinin arkadan yaptığı müdahale sonucu yerde kalan Ömer, hakemin faul düdüğünden sonra hışımla ayağa kalktı. Bu sırada pereira üzerine yürüyünce Ömer, rakibine eliyle vurdu. Trabzonsporlular kırmızı kart beklerken hakem Ali Palabıyık sarı kart çıkardı.


BÜLENT YAVUZ: SARI KART


Hürriyet'in hakem yorumcusu Bülent Yavuz, pozisyonla ilgili, "Tam tokat gibi değildi, bu yüzden kırmızı kart verse ağır kaçardı. Pozisyon 'VAR'lık da değildi" dedi. Yavuz, Palabıyık'ın maçı mükemmel yönettiğini de söyledi.

Bülent Yavuz, Ömer Bayram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:35 
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