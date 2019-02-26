Son Dakika Haberleri: Ömer Günel'den Tema'ya Anlamlı Hediye

Ömer Günel'den Tema'ya Anlamlı Hediye

2 saat önce

Tema Vakfı üyesi üniversite öğrencisi gençler, Kuşadası Temsilcileri Nimet Demir ile beraber CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i seçim ofisinde ziyaret etti.

Ömer Günel'den Tema'ya Anlamlı Hediye, System.String[]
Tema Vakfı üyesi üniversite öğrencisi gençler, Kuşadası Temsilcileri Nimet Demir ile beraber CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i seçim ofisinde ziyaret etti.

Ömer Günel, misafirlerine bir jest yapıp, Hayrettin Karaca'nın 2004 yılı Kuşadası ziyareti sırasında Kese Dağı'ndan çekilmiş fotoğrafını hediye etti. Bu anlamlı hediye karşısında çok heyecanlanan Tema Vakfı Kuşadası Temsilcisi Nimet Demir, bu zarif hediye ve ince düşüncesi için Ömer Günel'e teşekkür etti.

Günel'in kırmızı kazak paltodan görünmüyor ama içinde olduğunun garantisini veriyorum sözleri gençleri güldürdü. Kazak alacak parası olmasına rağmen yeni bir kazak almayıp, "Tüketim toplumunun temsilcisi olamam. Ben dünyaya tüketmeye gelmedim." diyen Karaca; oğlunun hediyesi olan kırmızı kazağı yıllardır giyiyor.

Üniversiteli gençlerin yurt, ulaşım, sosyal alan, staj yeri, işsizlik ile ilgili sorunlarına yönelik projelerini anlatan Günel; Kuşadası'nın 12 kardeş şehri ile gençlere yönelik projeler geliştirmek istediklerini, göreve gelir gelmez ilgili makamlarla bu konu üzerine detaylı çalışmalar yapılacağının müjdesini verdi.

Ayrıca Günel, kent konseyi içinde bir gençlik konseyi oluşturulacağını, gençlerin bu komisyonda yer almalarını ve komisyonun çalışmalarını takip etmelerini istedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Nimet Demir, Kuşadası, Ömer Günel, Tema Vakfı, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer Günel'den Tema'ya Anlamlı Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]