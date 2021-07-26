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Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

26.07.2021 09:02

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için kullandığı "Asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri tepki çekmişti. Daha sonra olay olan paylaşımını silip hesabını kapatan Sarıtaşlı, İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç talebiyle disipline verildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada tepki topladı. Songül Sarıtaşlı, paylaştığı tweette, " Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" yazdı.

Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATTI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı kısa süre sonra da sosyal medya hesabını kapattı.

AYTUN ÇIRAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini "kesin ihraç talebi ile" disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.

Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl teşkilatımız, ve bütün İyi Parti camiasını derinden özen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Ayni zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP'DEN TEPKİ

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, yazılı açıklama yaparak tepkisini dile getirerek "Ömer Halisdemir; bu milletin bağrında yetişmiş, vatan hainlerini alnının ortasından karışlarken bir saniye şüpheye düşmemiş, ölüme başı dik yürümüş bir kahramandır. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'i darbeci, terörist Semih Terzi'yi ise yaptığı paylaşımla masum göstererek darbeci zihniyette bir tavır sergilemiştir. Herkes şunu bilsin ki Ömer Halisdemir, şehadete başı dik bir şekilde yürüyen yiğittir. Vatanın kaderini değiştiren şehittir" ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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Son Dakika Politika Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Halisdemir için kullanılan çirkin ifade! İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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