OMÜ Rektörü Ünal'dan Terme'ye ziyaret - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ile Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Ünal, Zadeleroğlu ve Kılıç'ı ziyaret ederek, Terme Meslek Yüksekokulu kampüs alanında incelemelerde bulundu.

Belirlenen stratejik plan dahilinde hareket ettiklerini anlatan Ünal, "Özellikle ilçelerdeki kampüslerimizde yeni bir oluşum planımız var. Terme bunun için şanslı bir ilçe. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabileceği, istihdam ve kültürel anlamda sorun yaşamayacağı, sanayi ve tarım altyapısı yüksek bir şehir. Üniversite olarak ilçelerdeki kampüslerimizi o bölgenin kültürel ve ekonomik gereklerine göre yeniden dizayn etmek istiyoruz." dedi.

İlçelerin özellikle istihdam alanındaki beklentisini karşılayacak bölümler açmaları gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bunun için de yerel yönetimlerimize büyük görev düşüyor. Biz, kampüslerimizi sadece binalardan ibaret görmüyoruz. Kentten etkilenecek ve kenti etkileyecek öğrenci profillerini oluşturmalıyız. Öğrencileri için kampüs alanlarını yeni yaşam alanlarına dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Kılıç ise ilçeye katkı sağlayacak her çalışmaya sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçemizin hem tarımsal hem de ekonomik olarak potansiyelini biliyoruz. Daha önce Sayın Rektörümüze yaptığımız ziyaret sırasında Terme MYO'muz için yeni bölüm talebinde bulunmuştuk. Sağ olsun, girişimimizi askıda bırakmadı. Buraya kadar gelerek bizzat incelemelerde bulundu. Kampüsümüzün en önemli sorunu olan yurt sorununu yaptığımız girişimler sonucunda en kısa sürede çözeceğiz. Kampüs alanını geliştirmek için elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

Terme MYO kampüsünün hemen arka tarafından bulunan olimpik havuzun yanındaki alana yeni bir spor ve yaşam kompleksi inşa edeceklerini anlatan Kılıç, "Kampüs alanımızın hemen yanı başında inşa edeceğimiz spor ve yaşam alanları ile ilçemize gelecek öğrencilerimize daha çok sosyal yaşam alanı sunmayı planlıyoruz. Yeni projelerimizle meslek yüksekokulumuz daha çok tercih edilecek okullar arasında yer alacak. Sayın Rektörümüzün de değindiği gibi daha kimlikli bir kampüs alanına sahip olacak." diye konuştu.