On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı - Son Dakika Dünya

On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı

6 saat önce

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı

On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Yahudilere karşı artan saldırıların ardından on binlerce kişi Talmud'un tamamının okunmasını kutlamak için bir araya geldi.


New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

New Jersey, Tevrat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi
Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar Koyun sürüsünün askeri nizamda yürüdüğü video büyük ilgi görüyor Türkiye, Libya'ya giderse hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı

Son Dakika Haberleri
16:12 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
16:10 DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika Haber
16:09 Almanya'da istihdam rekoru kırıldı: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı - Son Dakika Haber
16:08 Jandarma samanlıkta saklanan esrarı narkotik köpekler yardımıyla buldu - Son Dakika Haber
16:05 Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar - Son Dakika Haber
16:04 Uygulamada trafikçiler 395 araç denetlendi, 159 sürücüye 53 bin lira ceza kesildi - Son Dakika Haber
15:35 Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 16:17:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]