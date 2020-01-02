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On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı
6 saat önce
New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Yahudilere karşı artan saldırıların ardından on binlerce kişi Talmud'un tamamının okunmasını kutlamak için bir araya geldi.
New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:52
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