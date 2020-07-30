On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 953'üncü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 7, 12, 17, 23, 24, 30, 35, 37, 40, 46, 47, 49, 52, 54, 60, 61, 66, 70, 76 ve 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 1 milyon 136 bin 596 lira 60 kuruş devretti.

Öte yandan internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 149 bin 286 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.