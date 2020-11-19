Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı - Son Dakika

Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı

19.11.2020 10:09
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı, System.String[]

ADANA'da Tahir Z. (20) kız arkadaşını aramak için kendisinden cep telefonunu isteyen ve motosikletine bindirerek tur attıran Hüseyin Coşkun (19), ile arkadaşı Serhat Altıntaş (18) tarafından gasbedilip, bıçaklandı.

ADANA'da Tahir Z. (20) kız arkadaşını aramak için kendisinden cep telefonunu isteyen ve motosikletine bindirerek tur attıran Hüseyin Coşkun (19), ile arkadaşı Serhat Altıntaş (18) tarafından gasbedilip, bıçaklandı. Polisin boynundaki 'İlknur' dövmesinden tespit edip yakaladığı Coşkun ile suç ortağı Altıntaş, tutuklandı.

Olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine doğru yürüyen Tahir Z.'nin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin sürücüsü, sevgilisiyle konuşmak için Tahir Z.'den cep telefonunu istedi. Daha sonra da telefonun kendisinde kalmasını isteyerek, "Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim" dedi. Tahir Z., teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücü, arkasında oturan arkadaşını indirip, Tahir Z.'yi motosikletine bindirip, tur attı. Ardından da kendilerini bekleyen arkadaşının yanına döndü. Ancak ikili, yanlarından uzaklaşan Tahir Z.'yi arkasından koşarak gasbetti. Cep telefonunu alıp bacağından bıçakla yaralayarak, kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BOYNUNDAKİ 'İLKNUR' DÖVMESİ ELE VERDİÇevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Tahir Z.'yi hastaneye götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışma sonunda boynunda 'İlknur' yazılı dövmesi olan şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan Hüseyin Coşkun (19) olduğu tespit edildi. Coşkun, çalıştığı kargo şubesinde gözaltına alındı. Coşkun'un arkadaşı Serhat Altıntaş (18) da evinde yakalandı.'BİZE KÜFRETTİ'

Şüpheliler ifadelerinde, "Bize küfredince bıçakla yaraladık. Aldığımız cep telefonunu da 650 liraya satıp, parasını harcadık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hüseyin Coşkun ile Serhat Altıntaş, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Z.'nin cep telefonu da bulunup, kendisine teslim edildi.


Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı

Serhat Altıntaş, Altıntaş, Ekim, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı - Son Dakika


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