Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı - Son Dakika
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Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı

25.05.2022 09:59

Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldıİSTANBUL Arnavutköy'de bir binanın müştemilat kısmına gelen hırsız önce bir tepsi, daha sonra ise soba çaldı.

Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı

İSTANBUL Arnavutköy'de bir binanın müştemilat kısmına gelen hırsız önce bir tepsi, daha sonra ise soba çaldı. Çaldıklarını sokağın başındaki el arabasına taşıyan hırsızın o anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bir binanın yan kısmında depo olarak kullanılan müştemilat alanı gözüne kestiren hırsız önce içeride bulunan bir tepsiyi, daha sonrasında ise sobayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde hırsızın çaldıklarını sokağın başında bulunan el arabasına taşıdığı daha sonra ise sokaktan uzaklaştığı görüldü.

Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı
Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce tepsiyi, sonra sobayı böyle çaldı - Son Dakika


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