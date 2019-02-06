Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Yozgat'ın Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yerköy Ayanoğlu Mahallesi Namık Kemal Ortaokulu önündeki etkinliğe Kaymakam Ali Ada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, yoldan geçen araçları durdurarak, yayalara geçiş vermeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Sarıkaya ilçesindeki etkinlik, Nevzat Şener Bulvarında yapıldı.

Etkinlikte trafik ekipleri, sürücüleri yayalara yol vermeleri konusunda uyardı, broşür dağıttı.

Etkinliğe Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:17 Kaynak: AA

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