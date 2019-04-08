Öncü ve Sofuoğlu Sezona Puansız Başladı
28 dakika önce
Milli motosikletçilerden Deniz Öncü, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını puansız tamamladı.
Milli motosikletçilerden Deniz Öncü, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını puansız tamamladı.
Sezonun ilk yarışlarına Deniz Öncü, Portekiz
'de, Bahattin Sofuoğlu ise İspanya
'da çıktı. Red Bull
KTM Ajo Takımı ile şampiyonada yer alan Deniz, Estoril Pisti'ndeki mücadelesinde yağmurdan ıslanan zeminde düştü. Ayağa kalkmayı başaran genç sporcu, kalan turlarda finişi görmek için mücadele etti ve 17 tur sonunda damalı bayrağı 28. sırada geçti.
Turkish Pucetti takımıyla Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise Aragon Pisti'nde start aldı. Bahattin, düşerek yarış dışı kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:47 Kaynak: AA
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