OneCoin'in eski hukuk ve uyum başkanı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kripto

OneCoin'in eski hukuk ve uyum başkanı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı

OneCoin\'in eski hukuk ve uyum başkanı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı

OneCoin kripto para birimi dolandırıcılığı planında önemli bir rol oynayan eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, Manhattan Federal Mahkemesi'nde dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasıyla birlikte Dilkinska, 111 milyon doları aşkın bir miktarı tazmin etmesine hükmedildi.

04.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:48
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OneCoin'in eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, büyük çaplı bir kripto para birimi dolandırıcılığı planının merkezinde yer alması nedeniyle dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irina Dilkinska, 111 Milyon Dolar Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

OneCoin kripto para birimi dolandırıcılığı planında önemli bir rol oynayan eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, Manhattan Federal Mahkemesi'nde dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasıyla birlikte Irina Dilkinska, 111 milyon doları aşkın bir miktarı tazmin etmesine hükmedildi. Dilkinska, geçtiğimiz Kasım ayında çeşitli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkûm edilmişti.

ABD'nin Manhattan Bölgesi Savcısı Damian Williams, Dilkinska'nın yasalara uymak ve sorumluluklarını ciddiye almak yerine milyonlarca kişinin mağdur olmasına neden olan dolandırıcılık faaliyetlerine destek verdiğini belirtti. Sanığın avukatı John Buza ise, müvekkilinin bu zor dönemi geride bırakıp ailesine kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Savcılık makamları, Dilkinska'nın Bulgaristan merkezli OneCoin şirketinin günlük işleyişinde aktif rol aldığını ve şirketin aslında bir piramit şema olduğunu açıkladı. Kararda ayrıca Dilkinska'nın şirket adına 110 milyon dolarlık yasa dışı geliri Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa aktardığı bildirildi.

OneCoin dolandırıcılığı ile ilişkilendirilen diğer kişiler de cezalandırıldı. Locke Lord hukuk firmasının eski ortağı Mark Scott, 400 milyon dolara yakın hileli geliri aklamaktan dolayı on yıl hapse mahkûm edildi. Dolandırıcılık şemasının kurucularından Karl Sebastian Greenwood ise 20 yıl hapis cezası aldı ve 300 milyon dolar ödemesine karar verildi. Şemanın bir diğer kurucusu ve "Cryptoqueen" olarak tanınan Ruja Ignatova ise halen FBI tarafından aranmakta.

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Son Dakika Kripto OneCoin'in eski hukuk ve uyum başkanı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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