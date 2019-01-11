Son Dakika Haberleri: Onkoloji Hastası Çocuklara Moral

Onkoloji Hastası Çocuklara Moral

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Lisans üçüncü sınıf öğrencileri, "Çocuk Tiyatrosu" dersinin uygulamasını Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yaptı.

Onkoloji Hastası Çocuklara Moral, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Lisans üçüncü sınıf öğrencileri, "Çocuk Tiyatrosu" dersinin uygulamasını Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yaptı.

"Çocuklar Gülsün Diye Sanat Her Yerde" sloganıyla hareket eden öğrenciler, "Umutlar ve Hayaller" adlı çocuk oyunuyla yılın ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Hastane fuayesinde hem ailelerin hem de çocukların beklerken yaşadıkları kaygıyı ve bekleme stresini bir nebze de olsa azaltmak amacıyla yapılan oyun büyük ilgi gördü.

Öğr. Gör. Dr. Tülay Yıldız Akgül, oyunculuk öğrencilerinin yataklı tedavi gören çocukları da ziyaret ettiklerini ve onların solgun yüzlerini güldürürken, ailelerin içlerindeki korkuyu umuda çevirmek için sanatın büyüsünü kullandıklarını, bunun da etkinliği anlamlı kıldığını ifade etti. Oyunun müziklerini de Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Helvacı yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Gençlerin Ormanda Çektiği Video Dünya Gündemine Oturdu

DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:38:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Onkoloji Hastası Çocuklara Moral
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]