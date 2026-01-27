Onkolojide 3T Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Onkolojide 3T Yarışması Başladı

27.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST 2026'da, beyin kanseri odaklı onkoloji yarışması düzenleniyor. Başvurular 20 Şubat'a kadar.

TEKNOFEST 2026 kapsamında Cansağlığı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması, kanser tedavisinde bireyselleştirilmiş ve hassas tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederek sağlık alanında yenilikçi çözümlerin önünü açmayı hedefliyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmanın tedavi odağı beyin kanseri olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında, hastaya özel ve yüksek doğrulukta tedavi yaklaşımlarını temel alan, bilimsel ve teknolojik açıdan fark yaratan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Beyin kanseri gibi kritik bir alanda, yenilikçi ve uygulanabilir çözümlerle fark yaratacak çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Onkolojide 3T Yarışması, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, yapay zeka ve ilgili diğer disiplinlerde geliştirilen ileri teknolojilerin, onkolojik problemlere entegre edilmesini teşvik ediyor. Yarışma, farklı uzmanlık alanlarından gelen genç araştırmacı ve bilim insanlarını ortak bir hedef etrafında buluşturarak, geleceğin kanser tedavi teknolojilerinin bugünden şekillenmesine katkı sunuyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabiliyor.

Doktora mezunları ise sadece takım danışmanı olarak projelerde yer alabiliyor. En az 3, en fazla 5 kişiden oluşan takımların, alanında yetkin bir danışman eşliğinde yarışmaya katılması zorunlu tutuluyor.

Yarışmada birinci olan takım 400 bin lira, ikinci olan takım 300 bin lira, üçüncü olan takım ise 200 bin lira ödülün sahibi olacak. Onkolojide 3T Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onkolojide 3T Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:05:47. #7.11#
SON DAKİKA: Onkolojide 3T Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.